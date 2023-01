Parigi trema ancora | attentato alla Gare du Nord | sei feriti a coltellate

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Di nuovo grande paura a: un uomo ha attaccato ai passeggeri in transitodu, uno dei principali snodi ferroviari di tutta la Francia. Secondo quanto riportato da BfmTv, tra i seioltre a cinque pendolari ci sarebbe anche un agente di polizia, protetto dal giubbotto antiproiettile. L'arma utilizzata sarebbe stata un punteruolo e fortunatamente nessuno deidesta preoccupazioni. Secondo le prime ricostruzioni, anche l'aggressore è rimasto ferito nelle colluttazioni con gli agenti della polizia accorsi sul luogo dell'attacco, prima di venire arrestato. Non sononote le generalità dell're né il movente: non è chiaro se il folle gesto sia stato dettato da una matrice ...

