Parigi | Gare du Nord | 7 feriti dopo attacco in prima stazione d' Europa

L'aggressore è "tra la vita e la morte" mentre gli altri 6 feriti di questa mattina alladu Nord dinon sono in pericolo. "Erano le 6.45. Avevo appena attraversato il tornello e mi stavo dirigendo verso il mio treno per Calais. È successo dietro di me. Non ho prestato ...Inquirenti non credono al movente terroristico Nessun elemento permette al momento di dire che quello perpetrato questa mattina alladu Nord disia un attacco di natura terroristica: è ... Parigi, attacco alla Gare du Nord, oggi: un uomo ha ferito sei persone con un punteruolo Milano, 11 gen. (askanews) - L'aggressore è "tra la vita e la morte" mentre gli altri 6 feriti di questa mattina alla Gare du Nord di Parigi non sono in pericolo. "Erano le 6.45. Avevo appena ...Roma, 11 gen. (LaPresse) – Le forze dell’ordine hanno “neutralizzato” l’individuo che questa mattina ha accoltellato diverse persone alla Gare du Nord di Parigi. Lo rende… Leggi ...