Parigi | Gare du Nord | 6 feriti per attacco al coltello Bloccato l’aggressore

Corriere della Sera

Sei persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviariadu Nord di: lo ha reso noto la polizia. Tra i feriti c'è anche un agente. L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo l'attacco L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo ...Paura questa mattina aquando alle 6.45 un uomo, armato di coltello, ha ferito diverse persone presenti nella stazione ferroviariadu Nord di. L'aggressore si è scagliato contro almeno cinque viaggiatori. Anche l'uomo, poi arrestato, è rimasto lievemente ferito dopo l'intervento delle autorità: una fonte della polizia ... Parigi, attacco alla Gare du Nord, oggi: un uomo ha ferito sei persone con un punteruolo Ancora ignoti i motivi del gesto, che ha provocato un'ondata di panico fra i passeggeri – L'assalitore è stato ferito e si trova ora in ospedale ...Almeno 5 persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi: lo ha reso noto la polizia. Tra i feriti c'è anche un… Leggi ...