Parigi | cinque persone accoltellate alla Gare du Nord | fermato l' aggressore

TGCOM

Almeno 5 persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di: lo ha reso noto la polizia. L'assalitore è stato arrestato immediatamente dopo un attacco con un coltello avvenuto intorno alle 6.45: lo ha reso noto una fonte della polizia. La stessa fonte, ...Un uomo ha accoltellato diverse persone alla stazione ferroviaria Gare du Nord a. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia. Secondo le prime informazioni i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Anche l'aggressore e' stato ferito dalla polizia prima dell'arresto. Parigi, accoltellate diverse persone alla stazione Gare du Nord In questa puntata focus su Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle 21 a San Siro. Giornata di vigilia per l’Inter Primavera, impegnata domani (mercoledì) in Coppa Italia. Ci ...Cinque persone sono state ferite a coltellate stamattina a Parigi, nei pressi di Gare du Nord. Secondo quanto si apprende, l'aggressore sarebbe già stato fermato dalle ...