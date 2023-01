Parigi | cinque persone accoltellate a Gare du Nord | fermato l' aggressore

Il Fatto Quotidiano

Un uomo ha accoltellato diverse persone alla stazione ferroviaria Gare du Nord a. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia. Secondo le prime informazioni i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Anche l'aggressore e' stato ferito dalla polizia prima dell'arresto.... che ha messo in mostra 300 immagini di oltre 130 fotografe e fotografi provenienti da... co - prodotta dalla Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis/ New York//Losanna) ... Parigi, cinque persone ferite alla stazione ferroviaria Gare du Nord: aggressore arrestato Cinque persone sono state ferite a coltellate stamattina a Parigi, nei pressi di Gare du Nord. Secondo quanto si apprende, l'aggressore sarebbe già stato fermato dalle ...Parigi, 11 gen. (Adnkronos) – Cinque persone, tra cui un agente di polizia, sono stata accoltellate da un uomo alla Gare du Nord a Parigi. Lo riferisce Le Figaro spiegando che le forze dell’ordine han ...