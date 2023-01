Parigi | attentato a Gare du Nord | accoltellate sei persone | fra cui un agente Ferito il killer

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Panico stamattina, attorno alle 6 e 45 fra i passeggeri dei treni e della Rer, la metropolitana regionale alladudidove sei, tra cui un funzionario della polizia di frontiera, secondo il quotidiano francese Le Figaro, sono statada un uomo armato di punteruolo. Uno dei sei feriti, raggiunto da un colpo di punteruolo alla scapola, “versa ora in condizioni più gravi degli altri”. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente adu, molto affollata la mattina, hanno aperto il fuoco contro l’aggressore che è stato colpito da tre proiettili e poi neutralizzato da due poliziotti, della PAF e della Cnr, la Compagnia delle reti notturne. Gravemente, al momento è ricoverato in prognosi riservata in ...

