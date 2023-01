Parigi | attacco alla Gare du Nord |  un uomo ha accoltellato diverse persone

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’re è stato neutralizzato dpolizia, ringraziata dal ministro dell'Interno Darmanin per l’intervento «efficace e coraggioso»

Corriere della Sera

8.31con coltello: feriti Diverse persone rimaste ferite stamane a, a seguito dell'aggressione di un uomo armato di coltello, che poi è stato arrestato dalla polizia. Lo ha reso noto ...Diverse persone sono rimaste ferite oggi in uncon un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di: lo ha reso noto la polizia. Parigi, attacco alla Gare du Nord, oggi: un uomo ha accoltellato diverse persone Un uomo ha accoltellato e ferito diverse persone oggi, 11 gennaio, in un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi, come rende noto la polizia della Capitale francese. Anche lo stesso ...Cinque persone sono state ferite a coltellate stamattina a Parigi, nei pressi di Gare du Nord. Secondo quanto si apprende, l'aggressore sarebbe già stato fermato dalle ...