Parigi | attacco alla Gare du Nord | oggi | un uomo ha accoltellato sei persone

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'accoltellamento alle 6.40 del mattino. L'aggressore è stato neutralizzato dpolizia, ringraziata dal ministro dell'Interno Darmanin per l’intervento «efficace e coraggioso»

, ferite 5 persone a coltellate alla Gare du Nord Su Twitter il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin , ha parlato di 'reazione efficace e coraggiosa' della polizia. Il ministro si è recato ...Dalle indiscrezioni emerse, un uomo delle quali non sono state diffuse le generalità è stato arrestato in mattinata nella stazione ferroviaria Gare du Nord di, immediatamente dopo un... Parigi, attacco alla Gare du Nord: un uomo ha accoltellato diverse persone PARIGI. Diverse persone sono rimaste ferite questa mattina (11 gennaio) prima delle 7 in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi: lo ha reso noto la polizia… Leggi ...Mattina di sangue e paura a Parigi. Cinque persone, tra cui un agente di polizia, sono stata accoltellate da un uomo alla Gare du Nord. Lo riferisce Le Figaro spiegando che le ...