Parigi | accoltella sei persone alla Gare du Nord | arrestato

Un uomo ha accoltellato e ferito cinque persone in un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi avvenuto intorno alle 06:45 di oggi, 11 gennaio. Anche lo stesso aggressore, arrestato, è stato ferito lievemente dalle autorità prima di essere bloccato: una fonte della polizia riferisce che i feriti non sarebbero in gravi condizioni.