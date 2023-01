Parigi | accoltella sei persone alla Gare du Nord | aggressore neutralizzato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'arma usata dall'- viene spiegato - assomiglierebbe a un punteruolo utilizzato per praticare fori nei muri

ROMA - Aggressione a colpi di coltello questa mattina alla stazione 'Gare du Nord' di. Un uomo è stato neutralizzato e fermato dalla polizia dopo aver accoltellato diverse persone. Lo ha comunicato su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, congratulandosi ...La RER B, in particolare, collega asia l'aeroporto Charles de Gaulle (a nord) sia quello di Orly (a sud). Fra i sei feriti, secondo quanto si apprende, c'è un poliziotto delle dogane, ... Parigi, uomo accoltella diverse persone alla Gare du Nord. Arrestato Armato di coltello, un uomo questa mattina alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi ha ferito diverse persone per essere infine arrestato dalla polizia. L’attacco è stato messo in atto alle 6.Roma, 11 gen. (LaPresse) – Un attacco con coltello è avvenuto questo mattina alla Gare du Nord di Parigi. Lo rende noto BfmTv citando fonti della polizia. Diverse persone… Leggi ...