Parigi | accoltella sei persone alla Gare du Nord | aggressore neutralizzato “Non è terrorismo”

Sul posto si sono già recati il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin , che si è complimentato con le forze dell'ordine per la 'reazione efficace e coraggiosa', il prefetto di, Laurent Nunez, ...La procura diha aperto un'inchiesta per tentato omicidio affidata alla polizia giudiziaria. Sul posto sono arrivati il ministro Darmanin, che si è complimentato con le forze dell'ordine per ... Parigi, uomo accoltella diverse persone alla Gare du Nord. Arrestato Non ci sono ancora notizie confermate sulle motivazioni del gesto violento. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha ringraziato le forze ...Un uomo ha aggredito diverse persone questa mattina intorno alle 6.40 usando un punteruolo. La polizia gli ha sparato e l'ha arrestato ...