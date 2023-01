Panico a Parigi | un uomo accoltella sei persone alla stazione di Gare du Nord

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)questa mattina a. Unalle prime luci dell’alba, hato almeno 6nelladidu. I feriti non sarebbero in pericolo di vita, ma le condzioni di uno di loro sembrerebbero più gravi di quelle deli altri. Dalle prime informazioni giunte, come rende noto BfmTv citando fonti della polizia, il responsabile sarebbe già stato arrestato. Il tragico episodio di: i dettaglidu-Photo credits:notizie.virgilio.itIl Ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, si è recatocircondato da un’ampia ...