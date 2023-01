Pallanuoto | Champions League 2023 | l’AN Brescia batte 14-6 l’OSC Budapest e va in seconda posizione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Riparte al meglio il cammino nelladimaschile per. Torna a giocare la compagine lombarda nel Gruppo B e lo fa nel modo migliore, imponendosi alla Piscina Mompiano per 14-6 contro gli ungheresi delandando inpiazza nel girone. Dominio assoluto per la banda di Sandro Bovo che, sfruttando anche un Tesanovic in forma monstre, non ha lasciato nessuno spazio alle offensive dei magiari. Spettacolari le prestazioni di Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto Iodice e Boris Vapenski, tutti autori di una tripletta (questi ultimi due tre reti con tre tiri). Prossimo appuntamento tra due settimane contro lo Spandau Berlino in Germania. Photo LiveMedia/Bianca Simonetti