Padova | si getta nel fiume e annega per sfuggire alla polizia

Tragedia a Padova dove un uomo era gettato ieri nel fiume per sfuggire della polizia ed è morto annegato. Questa mattina il corpo dell'uomo, probabilmente un nordafricano, è stato ritrovato nel Brenta a pochi passi. PADOVA - Si era gettato nel Brenta per sfuggire a un controllo ieri, 10 gennaio. Questa mattina il corpo di Oussama Benrebha, 23 anni, è stato ritrovato nel fiume. E' morto annegato l'uomo che ieri pomeriggio si era tuffato nel fiume Brenta dopo essere fuggito ad un controllo della polizia e aggredito un agente.