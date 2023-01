Ozzy Osbourne | “È un inferno | ma voglio a tutti i costi tornare sul palco”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)è tornato a parlare del suo stato di salute in una recente intervista. Il rocker, durante il suo programma’s Boneyard in onda sulla radio statunitense SiriusXM, ha detto che sta vivendo momenti difficili ma è comunque determinato e spera di poterin tour quanto prima. Ricordiamo cheha in programma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: “Mi sono divertito un sacco negli ultimi 55 anni e non ho ancora finito, devosul fo****o” MÅNESKIN: in concerto negli stadi italiani la prossima estate Pantera: annunciate altre date per il tour europeo! Lo Slam Dunk Festival arriva in Italia: ...