Ounahi e il retroscena dell’intermediario | era vicino al Sassuolo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mario De Rossi, ex mediatore diha rivelato un: il centrocampista è statoalMario De Rossi, operatore di mercato ed ex intermediario di Azzedine, ha rivelato a Radio CRC che il centrocampista marocchino che piace al Napoli è statoin passato al. Di seguito le sue parole. «Fino all’anno scorso mi è capitato di parlare di lui con alcuni club italiani, specialmente colquando all’epoca costava 2/3 milioni. Piaceva il calciatore in generale, ma non hanno voluto approfondire il discorso. L’unico rimpianto che ho con il Napoli è Aguerd che fu proposto a Giuntoli per 8/10 milioni, poi si è trasferito al West Ham. I 15 milioni di cui si parla e che si leggono sarebbero un ottimo ...

