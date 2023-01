TGCOM

... diretti a Genova per la sfida contro la Sampdoria, e della Roma, in viaggio verso Milano per la gara contro i rossoneri, l'nazionale sullesportive si è riunito a poco ...Napoli - Juve match a rischio: è UFFICIALE la decisione dell'nazionale sullesportive sulla trasferta dei tifosi bianconeriMassima allerta per la Serie A dopo gli avvenimenti del weekend e gli scontri in autostrada tra ultras del ... Osservatorio manifestazioni sport: per Napoli-Juve ok trasferta tifosi ma più controlli Napoli-Juve match a rischio: è UFFICIALE la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sulla trasferta dei tifosi bianconeri L’attenzione delle istituzioni, in vista del ...Dopo gli scontri sulla A1 tra tifosi partenopei e della Roma, ecco la scelta dell'Osservatorio sulla sfida in programma venerdì al Maradona ...