Dichiarazioni presidenteGiordano Biserni "con la prima stima preliminare 2022 dell'Pedoni vuole fornire uno spaccato della sicurezza stradale in tempo reale in Italia, con ...Nel primo fine settimana del 2023 (6 - 8 gennaio) l', Associazione sostenitori Polstrada, ha registrato 21 decessi sulle strade italiane. Nelle 72 ore, sono stati 12 gli automobilisti deceduti, due i motociclisti, 6 i pedoni ("un ... Osservatorio Asaps, 307 morti nel 2022 in incidenti stradali Osservatorio Asaps analizza gli incidenti pedoni nel 2022. Il report registra gli incidenti rilevati dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali.Nel primo fine settimana del nuovo anno, (6-8 gennaio 2023), l’Osservatorio Asaps ha registrato 21 decessi sulle strade italiane. Nelle 72 ore, sono stati 12 gli automobilisti deceduti, 2 i motociclis ...