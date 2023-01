Orticaria cronica spontanea | come migliorare percorso di cura paziente

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) - Ha un impatto fortemente negativo sulla qualità della vita dei pazienti per gli effetti fisici e psicologici della malattia. Anche arrivare alla sua diagnosi non è sempre facile. Stiamo parlando dell'(Csu) il cuidiagnostico è spesso costellato di difficoltà e tempistiche lunghe che causano notevoli ritardi nell'avvio delle terapie più adeguate, complice anche una scarsa conoscenza della patologia fra i pazienti e in molti casi fra medici di medicina generale e farmacisti. Sulla base di queste criticità, sono stati realizzati specifici incontri di formazione e informazione, dedicati a pazienti, Mmg e farmacisti, grazie alla collaborazione fra FederAsma e Allergie OdV–Federazione italiana pazienti, la rete territoriale di Fenagifar e Ucare Italia. È quanto riporta un ...

