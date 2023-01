Oroscopo Paolo Fox Giovedì 12 Gennaio 2023 | Toro indaffarato

Leggi su zon

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’diFox per oggi,12Ariete Tra oggi e domani c’è uno stato di lieve agitazione, per cui consiglio di rimandare qualsiasi tipo di discorso a sabato e domenica. Tra l’altro sabato e domenica possono essere giornate molto belle per i sentimenti. Più che un periodo no questa settimana segna una fase di attesa. Gli Ariete non amano attendere! Vogliono avere subito tutto, quindi questa concitazione, agitazione, non ti consente di fare passi avanti, probabile che tra oggi e domani anche nell’ambito del lavoro qualcuno debba discutere con una persona. Attenzione nei rapporti con Cancro, Capricorno e Leone.Devi fare tante cose, il consiglio è di sfruttare la giornata, anche quella di domani sarà utile per parlare di questioni rimaste in sospeso. Ciò ...