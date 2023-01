Oroscopo della settimana dal 16 gennaio al 22 gennaio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come è inziato il vostro anno? Come sta andando questo2023? E con quali energie convivremo nei prossimi giorni? il cielo non è mai statico e anche nelle prossime ore ci saranno novità per tutti i segni zodiacali. Scopriamo nel dettaglio quali, con l’. Il cielo dell’prossima Ultimi giorni del Sole nel cielo del Capricorno, e già l’aria si fa più leggera e frizzante in preparazione dell’iniziostagione dell’Acquario alla fineprossima. Ma nell’ultimo segno dello zodiaco sta giùà brillando Venere, che si trova perfettamente d’accordo con Marte nei Gemelli. Amore e passione in questi giorni vanno vissuti all’insegnascoperta,leggerezza e ...

Gazzetta del Sud

...una persona amata fidata può aiutarti a riparare qualsiasi danno mentre la coscienziosa Luna... CANCRODI OGGI MERCOLEDì 11 GENNAIO 2023del giorno Cancro : Una conversazione ...In questo modo riusciremo in parte ad esorcizzare l'aggressività del Pianetaguerra e per alleggerire le vibrazioni in cui siamo immersi. Il rosso ci farà sentire più attivi e vitali, energici ... Oroscopo della settimana dal 9 al 15 gennaio secondo Artemide Oroscopo 11 gennaio: amore, lavoro, salute. Le previsioni dell’oroscopo del giorno mercoledì 11 gennaio 2023 segno per segno ...Un caro amico può esprimere i suoi sentimenti per te oggi. Oroscopo di venerdì 13 gennaio: le previsioni della giornata. Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Ariete (21 marzo ...