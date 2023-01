‘Oro Paupisano’ | aumento di produzione rispetto al 2022

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Anche per il 2023 la Pro Loco di Paupisi produrrà grano duro in quantità superioreal. Abbiamo, infatti, seminato qualche giorno fa e per il secondo anno consecutivo la “Saragolla del Sannio” una qualità di grano autoctno, antico, certificato e biologico”. Ad annunciarlo è Dario Orsillo, presidente della Pro Loco di Paupisi che dal 2020 sta promuovendo un progetto di valorizzazione del territorio con ladi grano e realizzare una filiera completa sul Cecatiello conferendo un’ulteriore qualità al prodotto e dare così un senso vero alla Sagra del cecatiello, con la nascita nei prossimi anni di un pastificio e di produrre così reddito.“Così come lo scorso anno, anche per la 50esima edizione della Sagra, prevista a fine agosto del 2023, il cecatiello paupisano, tipica pasta rigorosamente ...