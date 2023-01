Oriana Marzoli ha finto con Daniele Dal Moro? L’inattesa confessione a Luca | web indignato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In questi giorni c’è stato un inaspettato avvicinamento traDal. I due sono finiti a dormire nello stesso letto e a scambiarsi tenere effusioni romantiche. Dietro questo avvicinamento, però, potrebbero esserci delle insidie. Durante una conversazione conOnestini, infatti,ha fatto delle confessioni che hanno letteralmente spiazzato e L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo aver dormito insieme a Daniele Dal Moro,sembra aver cominciato una specie di storia con l'ex . Sulla questione, tuttavia, in molti sono scettici e la verità può essere venuta fuori già da alcune 'confessioni' che la ...Tra questi anchee Daniele Dal Moro che, nelle ultime ore, sono finiti al centro del gossip per il loro avvicinamento inaspettato sotto le coperte : Leggi anche Ginevra Lamborghini ...Dopo la notte passata assieme e il bacio scoccato sotto le coperte, si può dire ufficialmente che nella casa del Grande Fratello Vip sia partita la ship tra Daniele Dal Moro ed Oriana ...Dopo aver dormito insieme a Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli sembra aver cominciato una specie di storia con l’ex tronista. Sulla questione, tuttavia, in molti sono scettici e la ...