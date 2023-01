Organo espiantato a Padova trasportato dalla polizia in Lamborghini a L' Aquila per trapianto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'- Nuovo intervento di trasporto organi con unaHuracan in dotazione della, mezzo appositamente equipaggiato per tali evenienze, l'equipaggio dellastradale ha raggiunto l'ospedale civile diper prelevare undestinato al, il cui beneficiario era in attesa in un reparto dell'ospedale San Salvatore de L'. Sono diversi anni che la Stradale collabora con il Centro nazionale trapianti che coordina e gestisce tutti i programmi nazionali die, grazie alla, è possibile assicurare il trasporto urgente di organi e tessuti umani in condizioni di necessità ed urgenza, assicurando la consegna del prezioso carico in tempi brevi e nella massima ...