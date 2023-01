“Ora sappiamo la verità…” Nicole e Andrea | fuori dal GF Vip saltano fuori i fatti bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Murgia è una delle nuove concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia ha incontrato il suo ex fidanzato, il calciatoreMaestrelli, il quale in questi giorni ha fatto delle rivelazioni choc sui motivi che hanno portato i due alla rottura. “Dai vogliamo dirlo? Dillo pure, che ci siamo lasciati perché ti ho lanciato un piatto e ti sei tagliato e perché ho mandato un messaggio ad un altro ragazzo di cui poi mi sono innamorata”, aveva dettoMurgia commentando le parole dell’ex fidanzato. Parlando con Edoardo Tavassi,ha confessato che la sua ex fidanzata lo avrebbe mandato un paio di volte in ospedale dopo avergli tirato dei piatti. Leggi anche: “Mi ha telefonato prima del GF Vip”.e la rivelazione choc su ...