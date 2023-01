Opel Astra GSe 2023 | i segreti della berlina sportiva

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)GSe , ora acronimo di Gran Sport Electric , è la Segmento C dialla spina e in salsa. Nel video qui sopra il designer Eun Seok Lee presenta le caratteristiche...

QN Motori

Eun Seok Lee raccontaGSe " Abbiamo degli elementi stilistici specifici per le versioni GSe, sia nella parte inferiore sia nella parte superiore del frontale di. In particolare, ...Al momento parrebbe che la Fiat Punto era diretta da Andria verso Trani mentre la Kia ed a seguire laerano sulla corsia opposta. Gli occupanti rientravano da Trani ed erano diretti ad ... Opel Astra GSe, i segreti della berlina sportiva elettrificata Opel Astra GSe, i segreti della berlina sportiva elettrificata. Prestazioni di vertice e una mobilità a zero emissioni locali.Proseguono gli incentivi statali sulle ibride plug-in come la Opel Astra, che ottiene fino a 6.100 euro di sconto rottamazione ...