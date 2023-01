“Onore a chi si schiera” | la Curva Sud dedica uno striscione all’ultras Martino Di Tosto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli ultras legati al gruppo Romanismo all’interno dellaSud della Roma, hanno deciso di solidarizzare attraverso unola vicinanza aDi. All’interno del murale, è comparsa la frase “Daje”, quasi a salutare la scarcerazione dell’ultras dopo l’arresto dell’8 gennaio, dove il soggetto venne fermato con l’accusa di rissa aggravata dopo la violenta scazzottata tra i tifosi giallorossi e quelli del Napoli sull’A1. Loche solidarizza con gli ultras arrestati Nella giornata di ieri, 10 gennaio 2023, il tribunale di Arezzo aveva convalidato l’arresto diDi, disponendo per il 43enne l’obbligo di firma e di dimora a Roma in attesa del processo previsto per il prossimo 25 gennaio. La sua liberazione, ...