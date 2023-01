Ong | braccio di ferro con l' Italia Piantedosi svela il bluff delle navi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le Organizzazioni non governative che salvano i migranti nel Mediterraneo protestano contro le nuove regole varate dal governo. Vorrebbero attraccare nei porti siciliani e calabresi, mentre adesso sono obbligate a dirigersi anche verso nord, in regioni come Emilia Romagna, Marche o Toscana. In questo modo - è la loro contestazione - sono costrette a prolungare lagazione costringendo i migranti a restare a bordoper un periodo più lungo rispetto a quanto avveniva prima, mettendo così a rischio la sicurezza di scappa dall'Africa. Una ricostruzione che non corrisponde alla realtà. A spiegarlo è il ministro dell'Interno Matteo. Intervistato a L'Aria che tira su La7, il titolare del Viminale fa notare che le cose stanno esattamente all'opposto: «Oggi, con le regole che abbiamo introdotto, le Ong ...

ilGiornale.it

O meglio, ci restano i poveracci salvati dal mare e le navi dellecostrette, dal nuovo decreto ... L' Europa resta distante dal problema " lo è colpevolmente da anni " e ildi ferro ......sinistra si indigna per i nostri decreti contro i rave - party o che limitano le attività delle... Ildestro del premier, pur vantando ascendenze diplomatiche, non ama essere moderato nei ... "No, non lo facciamo". È braccio di ferro tra Ong e governo Con l'arrivo di Ocean Viking ad Ancona non si spengono le polemiche da parte di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, ma Piantedosi rivendica la propria linea ...Le navi delle ong costrette ad andare al nord per far sbarcare i migranti salvati. Una situazione cronica che si ripete ormai da vent’anni. Un fenomeno che non si riesce ad arrestare e che, purtroppo, ...