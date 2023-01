Omicidio Alessandra Matteuzzi | chat con la madre dell’ex | Non voglio morire

Agenzia ANSA

commenta Una decina di giorni prima di essere uccisa,Matteuzzi si confidò in chat con un poliziotto, conosciuto su un'app di incontri, ... Venne quindi arrestato peraggravato dallo ...A consegnarle è stata la mamma della 18enne,Verni, che non si arrende, cerca ancora la verità e non accetta che Innocent Oseghale , condannato per l'della figlia, possa avere uno ... L'omicidio di Alessandra Matteuzzi: l'ex cercava sul web 'come uccidere a sprangate' Il messaggio alla madre dell'ex e l'orrore di un presagio che Alessandra Matteuzzi sentiva un mese prima di essere assassinata: "Non voglio morire!" ...Negli atti della Procura la corrispondenza fra le due donne. La vittima aveva anche scritto: “Tuo figlio va aiutato” ...