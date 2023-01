Olivia Messina | l’influencer delle taglie forti tra body-positive e contenuti hot | “Sei perfetta” | “A 50 anni non ce la farai se continui così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono quasi 900mila le persone che, tra Instagram e TikTok, seguono, meglio conosciuta come ‘sWorld95’. ““, si definisce lei stessa sui social, dov’è solita pubblicare video in cui si trucca o prova vestiti. Hanno parlato di lei non solo alcune testate italiane, ma anche straniere. Come riportato da Leggo, infatti,che vive a Toronto di recente avrebbe risposto ad alcuni hater che la offendevano, dicendo: “La lingerie per adolescenti mi aiuta a sentirmi più me stessa”. Della serie: “Fatevi i fatti vostri, io sto bene”. Purtroppo si sa, esporsi sui social comporta anche questo, manon si è mai fatta abbattere, potendo contare comunque anche ...