Olimpiadi 2026 | chi pagherà per il restyling di San Siro?

la Repubblica

Per quel che riguarda i passaggi a livello, il modello per Zamperini è quanto fatto a Sondrio: "In vista delledelin Valtellina si è finanziato un piano ad hoc per superarli tutti. ...'Ci sono iniziative che devono essere fatte immediatamente', come un 'tavolo urgentissimo' sulle infrastrutture delledi Milano Cortina, 'andando anche in deroga rispetto alle normali procedure che avrei fatto'. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata civica e del terzo polo alle regionali in Lombardia, ... Olimpiadi 2026, Torino torna in corsa col pattinaggio all'Oval Milano, 10 gen. (Adnkronos) – Sanità, trasporti e casa, ma anche considerazioni sulla gestione della pandemia e sulla campagna vaccinale, senza tralasciare le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 202 ...L'edizione odierna de Il Giorno si pone questa domanda: chi pagherà gli interventi di restyling dello stadio di San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali del ...