Ok al voto online Dopo le tensioni arriva l' accordo nel Pd

La Stampa

Dopo ore di tensioni e trattative, il Partito democratico sembra aver raggiunto un accordo sulle regole per le primarie . E in particolare sulla gestione delche, salvo sorprese, dovrebbe essere riservato a una platea ridotta (chi vive nelle aree interne, fuorisede e chi non può recarsi ai seggi). Proprio sulla possibilità di esprimersi via web,...Si tratta di una soluzione ibrida, per cui ilsarà consentito solo nei seguenti casi: elettori impossibilitati a raggiungere il seggio per la lontananza, studenti e lavoratori fuori sede ... Pd, fumata nera su data e voto online: intesa lontana nei dem E di accordicchio comunque si tratta. A tarda sera ci sono solo vaghe linee guida da sottoporre al voto della Direzione nazionale, si potrà votare online limitatamente ad alcuni casi specifici: gli ...La possibilità di esprimere la propria preferenza senza andare ai gazebo dovrebbe essere riservata a una platea ridotta ...