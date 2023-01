“Oggi è l’anniversario del giorno in cui ho smesso di bere” | Bianca Balti celebra la sua vita

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha avuto un’adolescenza difficile, costellata dall’abuso di alcol e di droghe e dal rapporto non ottimale con i propri genitori. La carriera da modella è ciò che le ha permesso di iniziare una nuova, lontana dalle strade sbagliate che per tanto tempo ha scelto di percorrere, pensando fossero quelle più giuste per lei. Delle dipendenze e delle molestie subiti in giovane età ne ha parlato con Luca Casadei all’interno del suo podcast One More Time, prima di condividere un post perre i suoi traguardi. “delin cui ho deciso di smettere di bermi via i sentimenti ed iniziare a sentire tutto quello che laha da offrirmi. Bello o brutto che sia“, ha scritto su Instagram la 38enne originaria di Lodi, ...