Offerte Tim e Vodafone di gennaio 2023 sul fisso

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LeTim ediper la linea fissa di casa presentano promozioni per tutti i nuovi clienti e tariffe agevolate per i clienti mobili dei due operatori. Fibra Tim ha una velocità unica in Italia in grado di raggiungere fino a 10 Gbps pari a 10 volte la tipica connesione in fibra ottica a 1 Gbps della maggior parte degli operatori. Le tariffeper ildi casa sono in offerta e offre vantaggi sia per i già clienti su smartphone sia per coloro che non lo sono, per i primi un super sconto e per i secondi le chiamate incluse se attivi online. Tariffe fibra Windtre per ogni esigenza e se sei già cliente mobile risparmiTim per ilPer i già clienti mobile la tariffa sulè super ...