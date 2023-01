Oceani mai così caldi | temperature in aumento da 7 anni di fila Ecco tutti i rischi per il futuro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Glinon sono mai staticome nel 2022, coninper il settimo anno consecutivo e il Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda più velocemente. Lo scorso anno ha visto infrangersi un altro record negativo per la salute della Terra a conferma di un trend che lascia presagire un climasempre più estremo, come afferma uno studio pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Science e guidato dall’Accademia Cinese delle Scienze, al quale hanno contribuito anche ricercatori italiani di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell’Enea. Per capire i cambiamenti climatici delè necessario anche guardare al passato: in quest’ottica sono state ricostruite con un dettaglio senza precedenti le stagioni degli ultimi 11mila ...

