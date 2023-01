Nuovo stadio Milano | Sgarbi | “Abbattere Meazza? Salvini si occupi di ponte Messina”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – “C’è un dato che va oltree Sala su questo progetto insensato dilo, ovvero che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi aed è previsto che la celebrazione sia proprio dentro lo. Quando Sala non ci sarà più, ilsindaco dovrà prendere delle decisioni e loavrà ormai 70 anni e quindi avrà un vincolo automatico secondo quello che la legge richiede per i monumenti”. A dirlo Vittorio, leader di Rinascimento e sottosegretario alla Cultura, a margine della conferenza stampa presso palazzo Ferrajoli a Roma, con Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra. “Il fatto che da Berlusconi a Moratti i grandi presidenti siano contrari fa ...

ilmessaggero.it

'Superiamo i no e diamo finalmente al popolo del calcio e alla città di Milano loche si merita': è l'invito del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che in un video è tornato a parlare di San Siro. 'Milano - ha detto - non può più aspettare, non possiamo più ...A TITOLO PERSONALE - 'Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green. Dopo anni di lavoro, progetti, incontri e impegno, è ... Roma, nuovo stadio a Pietralata più vicino: in arrivo il sì del Comune (Adnkronos) – “C’è un dato che va oltre Salvini e Sala su questo progetto insensato di abbattere lo stadio Meazza, ovvero che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi a Milano ed è previsto che la celebrazion ..."Il nuovo stadio di San Siro A Sesto San Giovanni siamo pronti ad accoglierlo". Lo ribadisce ancora una volta il sindaco della città Roberto Di Stefano, il quale ha poi ...