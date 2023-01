Nuovo decreto legge sulla trasparenza del prezzo della benzina

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri è stato emanato unad hoc in favorenel mercato dei carburanti Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato unche introduce disposizioni urgenti in materia didei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi. In particolare ilprevede: nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoniceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per ...