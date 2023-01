Nuovo bando servizio civile 2023-24 | la Caritas sannita presente con due progetti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadiocesana di Benevento ha presentato due, inseriti neldel, nei seguenti ambiti: Risto-amici Campania : 4 posti Sannio in ascolto : 8 posti Ilscade venerdì 10 febbraio, alle ore 14, termine ultimo entro il quale gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domande on Line (DOL)” raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline..it L’ufficio è aperto per informazioni e/o per ausilio nella compilazione delle domande presso la Cittadella della Carità , via San Pasquale 11 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 ...

GIOVANI2030

'Ricordo, tra l'altro, che a breve pubblicheremo unregionale per l'assegnazione delle sedi vacanti dei medici di medicina generale', conclude l'esponente della Giunta. Diventa anche tu ...Prevista nelle prossime settimane la pubblicazione delpubblico per l'affidamento in concessione della gestione del Parco di San Pietro in Carpignano. A seguito delle nuove linee di indirizzo, approvate all'unanimità dal Consiglio Comunale di ... Servizio Civile Universale: ecco il nuovo bando! | Giovani2030 La Diocesi di Treviso avvia l'iter per la progettazione del nuovo complesso parrocchiale di Giavera del Montello (TV), in sostituzione di quello attuale. Ai progettisti è richiesta una soluzione archi ...A Mostacciano a breve verrà conclusa la ristrutturazione di una scuola d'infanzia. Spesi 290mila euro di fondi già assegnati ma fermi per almeno 2 anni ...