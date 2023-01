ilGiornale.it

esposti sono esito di una ricerca condotta nel 2021 e nel 2022 dai fondatori di Agostino ... Opere più classiche si alternano alinguaggi artistici multimediali, lasciando spazio alle ...... per chi le abita e soprattutto per registi, attori, sceneggiatori e addetti aiche si ... quello della montagna, che di anno in anno cambia aspetto, offrendo nuove storie,racconti che ... I nuovi lavori sostenibili: il green designer Climate change, Deloitte: un agenda in 5 punti per sostenere l azione politica nel garantire adeguato adattamento alla decarbonizzazione globale e ottenere risultati occupazionali equi. La ...Lo striscione del Comitato Moiariello con su scritto «Mantenete le promesse», apposto nel 2019, è ormai sbiadito. Come le promesse fatte per la riqualifica di un vero e ...