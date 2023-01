Nuova perturbazione in arrivo | porterà piogge | temporali | neve e venti forti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma - Passato il primo fronte freddo del 2023 con l'dellaanche in Appennino la pressione tende ad aumentare ma non per molto. C'è infatti unache di gran carriera si sta portando dalla Francia verso l'Italia e la attraverserà completamente tra la fine della giornata odierna e quella di domani giovedì. Il fronte si muove in un letto di correnti nord occidentali molto tese che come ben noto sono poco o per nulla foriere di precipitazioni al Nord che rimane protetto dalle Alpi quindi gli effetti maggiori li avremo in parte al Centro ma soprattutto al Sud dove la convergenza con aria più fredda indai Balcani gli conferirà più energia. Il transito sarà piuttosto veloce e sarà seguito da unaparziale rimonta dell'anticiclone che tuttavia non ...