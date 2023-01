Nuova navetta Soyuz per riportare sulla Terra tre astronauti | sarà la prima missione di soccorso spaziale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ladi. La Russia invierà unaMS-23 senza equipaggio il prossimo 20 febbraio perdalla StazioneInternazionale (Iss) glirussi Dimitri Petelin e Sergey Prokopyev e l’americano Frank Rubio. Lo hanno detto in una conferenza stampa congiunta organizzata dalla Nasa il direttore dei programmi della Nasa per la Iss, Joel Montalbano, e il direttore per il Volo umano dell’agenziarussa Roscosmos, Sergei Krikalev. I treerano arrivati con laMS-22, ora agganciata alla Iss e dalla quale a metà dicembre era ...

