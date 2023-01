Nuoro Incendio in un appartamento di via Catte | morto il geometra Giampiero Cancedda

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tragedia a. Unè divampato in undi via. Il proprietario di casa,in pensione, èasfissiato. Evacuata l’abitazione del pensionato di 75 anni, si è salvata invece la moglie, che non era presente al momento dell’. Ad accorgersi dell’è stata una Volante della Polizia che ha fatto scattare l’allarme. I poliziotti sono riusciti a far evacuare in tempo il resto del palazzo.

