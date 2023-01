“Nuoce alla salute” | etichette del vino come quelle delle sigarette | l’ultima follia Ue

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen – “Ilgravemente”. Presto potremo leggere questa frase su appositeapplicate alle bottiglie di. Sì, sulla falsa riga diusate per i pacchetti di. E’, assurda, iniziativa targata Ue.del: il via libera Ue I cosiddetti “alert sanitari in etichetta”, mettono cosìe birra sullo stesso piano del tabacco. Si tratta per l’esattezza di una normativa irlandese a cui Bruxelles ha dato il via libera, consentendo a Dublino di adottarla. Al momento, dunque, soltanto l’Irlanda dovrebbe equiparare tutti gli ...

la Repubblica

Il via liberanorma irlandese crea tuttavia le premesse perché altri Paesi possano adottare un'etichetta del genere, come raccomandato anche dall'Oms.... il cane poliziotto che "annusava il porno" di Redazione La Zampa La Zampa Il colore del tuo gatto influenza la sua personalità di Noemi Penna Il Gusto "Il vinogravementesalute": via ... "Il vino nuoce gravemente alla salute": via libera Ue ai messaggi sanitari sulle bottiglie L’ Irlanda potrà adottare un’etichetta per vino, birra e liquori con avvertenze come «il consumo di alcol provoca malattie del fegato» e «alcol e ...Il provvedimento sarà in vigore in Irlanda, che ne ha fatto richiesta. Ma altri paesi europei potrebbero imitare Dublino. Il no di Italia e Francia: ...