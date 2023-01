“Nulla da leggere | ma molto da imparare” | a Monreale il workshop su Bruno Munari

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il 10 gennaio si è tenuto, presso la Sala Pietro Novelli del Complesso Monumentale Guglielmo II, “da, mada”,dedicato alla realizzazione del libro illeggibile MN1 di. Evento collaterale della mostra collettiva “Codici – Pagine d’Artista”, a cura di Ilaria Cascino e con l’allestimento di Roberto Orlando, l’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i più piccoli all’arte contemporanea, in quanto strumento che rinnova le modalità di approccio al sapere. Dopo aver interagito con le 23 opere esposte e cercato di capire cosa fosse un “libro d’artista”, con il supporto della curatrice ci si è chiesto in che modo fosse possibile poter raccontare una storia senza usare le parole e, seguiti dagli ...

''Nulla da leggere, ma molto da imparare'', ieri a Monreale il ... MONREALE, 11 gennaio – Si è tenuto ieri, nella sala "Pietro Novelli" del complesso monumentale Guglielmo II, "Nulla da leggere, ma molto da imparare", workshop dedicato alla realizzazione del libro il ...