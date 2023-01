Nordio “Suicidi in carcere insopportabile fardello di dolore”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Che i fenomeni dio inrappresentino un intollerabilediè già stato enunciato nel discorso programmatico del premier Meloni. Le cifre sono quelle che conosciamo, intendiamo agire in vari modi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, al Question Time alla Camera, in risposta a un’interrogazione parlamentare sulle iniziative in relazione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri e alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. “Vogliamo intervenire sui luoghi dell’esecuzione della pena e sugli operatori penitenziari, anche sui detenuti, per i quali lo stato assume carico di diritti della salute fisica e psichica – ha aggiunto-. Il personale verrà incrementato nell’organico, nel corpo di ...

