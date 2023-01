Nonna si butta sotto un camion a Lecco per salvare il nipotino – è morta subito dopo

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’amore di unaper i propri nipoti è qualcosa che da sempre supera ogni ostacolo. Si tratta di uno di quegli amori così incommensurabili che spesso si fa fatica a capirne il significato se non si prova in prima persona. Si tratta di un amore incondizionato, i nonni ti amano e basta. Non vogliono nulla da te se non qualche attimo del tuo prezioso tempo, per poterti coccolare e apprezzare. Questo immenso amore è l’amore che ha portato una signora di 73 anni, Carla Viganò, a sacrificare la propria vita perquella del. Stava accompagnando ila scuola Secondo quanto si riporta, a Casatenovo (), proprio qualche giorno fa, è successa una tragedia terribile. Era una mattina come altre e la signora Carla Viganò stava accompagnando il nipote, di 8 anni, a ...