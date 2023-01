Non solo la data di uscita dei Samsung Galaxy S23 è ufficiale | pure orario e diretta streaming

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) DelladideiS23 definitiva si fa un gran parlare almeno dallo scorso weekend. La conferma assoluta dell’appuntamento con il prossimo evento Unpacked 2023 del produttore sud-coreano è arrivata tuttaviain queste ore. Il giorno da segnare in calendario resta quello del 1 febbraio, come già ampiamente anticipato. Proprio freschi di giornata giungono anche tutti i dettagli per seguire la presentazione dei prossimi top di gamma. Per quanto riguarda l’del keynote, saranno le ore 19 italiane quando la presentazione deiS23 prenderà il via. L’evento Unpacked così importante, per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia Covid-19, sarà live e avrà un pubblico di spettatori. ...