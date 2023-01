Non si può sconfiggere Putin La Lega prende le distanze da Meloni sul sostegno all' Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "L’impressione vera, è inutile che ci prendiamo in giro, è che nessuno in realtà vuole che la guerra infinisca". Sono le accuse che il capogruppo della, Massimiliano Romeo, porta in un suo intervento al Senato. Con 125 sì dall'aula è stato approvato da pochi minuti il nuovo decretoche determina un nuovo invio di armi al paese invaso. Il testo passerà ora al vaglio della Camera. Ma, durante il dibattito, lasi è chiaramente smarcata dall'indirizzo della maggioranza del governo, la quale si è sempre schierata a favore del massimonei confronti del paese di Volodymyr Zelensky. "Partiamo dai dati di fatto", ha esordito Romeo. "Non c'è spazio per una tregua: l'ultima non è durata neanche 3 giorni;, l’invasore, ha ...