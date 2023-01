Non rispettano il diritto internazionale Santanchè contro le Ong

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Danielasmaschera le Ong. Il ministro al Turismo del governo Meloni attacca le navi che si mettono d'accordo con gli scafisti, in barba a qualsiasi regola del. Se n'è parlato durante la puntata di "Cartabianca" in onda il 10 gennaio su Rai3. «I decreti che abbiamo fatto sono nel rispetto delnel quale non c'è scritto che debbano esistere traghetti che si mettono d'accordo con gli scafisti. Qualsiasi nave che incontra chi è in pericolo di vita lo deve salvare, ci mancherebbe altro. Le Ong che si mettono d'accordo con gli scafisti, nonil, molte di queste sono registrate come navi commerciali». Lo ha affermato il ministro al Turismo, Daniela ...

Agenzia ANSA

A 'punire' i proprietari renitenti sarebbe comunque il mercato, riducendo il valore delle abitazioni chei requisiti. Gli eurodeputati hanno già depositato altri 1.279 emendamenti, in ...Trucco nude e semplice , ottenuto con trucchi leggeri chela bellezza naturale. Per le ...sorprende quindi che accessori finora tipici della sposa possano diventare parte del look dello ... Pena di morte e minacce L'Iran non si ferma Daniela Santanchè smaschera le Ong. Il ministro al Turismo del governo Meloni attacca le navi che si mettono d'accordo con gli scafisti, ...Sono stati condannati per omicidio colposo il fidanzato di Gina Turriziani Colonna e il conducente della macchina che nell'estate del 2017 ha centrato in pieno la loro auto per non essersi fermata all ...