Non può farcela Rumors drammatici su Re Carlo | crolla la Corona

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Che effetto avranno le dichiarazioni del principe Harry sulla monarchia inglese? Il duca di Sussex, di cui oggi è uscita l'esplosiva biografia intitolata "Spare", ha rilasciato delle dichiarazioni forti sulla royal family in una recente intervista televisiva. Nel suo mirino ci sono finiti proprio tutti, dal fratello William alla regina consorte Camilla fino al padre,III. Nonostante le bombe mediatiche di Harry, per ora i reali hanno deciso di rispondere col silenzio, andando avanti come se nulla fosse successo. Il problema, però, è che la monarchia si trova ad attraversare una fase molto delicata. Il momento già era difficile dopo la scomparsa della regina Elisabetta, ora si aggiungono anche le accuse del secondogenito die Diana. Bisogna capire solo se il nuovo sovrano sarà in grado di gestire una tempesta del genere. Lo ...

